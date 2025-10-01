Sostiene Bonilla reunión con DESEC; abordan inversión y proyectos futuros para Chihuahua

El alcalde Marco Bonilla sostuvo una reunión con Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC), donde junto a empresarios se revisaron proyectos y acciones a favor del futuro de la ciudad.

El encuentro, que contó con la presencia de Jorge Cruz Camberos, presidente de DESEC, tuvo como objetivo coordinar esfuerzos entre el sector privado y el Gobierno Municipal para impulsar la calidad de vida de las familias chihuahuenses. Se abordaron temas como obra pública, movilidad, conectividad y atracción de inversiones, con la meta de fortalecer la economía local.

El Alcalde destacó los resultados alcanzados gracias al trabajo conjunto, como el posicionamiento de Chihuahua Capital entre las cinco ciudades más competitivas del país y el cumplimiento de casi el 100 por ciento del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) en la pasada administración.

Recordó que, junto con organismos empresariales, se ha trabajado en la promoción de la marca Chihuahua Capital, el turismo, así como en proyectos en el Parque Metropolitano Tres Presas y en el Centro Histórico, que continúan avanzando.

Marco Bonilla, resaltó además que, a lo largo de estos cuatro años, la inversión municipal en infraestructura y servicios públicos ha sido progresiva, destinando tres cuartas partes del presupuesto a rubros prioritarios, principalmente seguridad.

Finalmente, el Alcalde hizo un llamado a mantener la coordinación y fortalecer la colaboración con el sector empresarial para seguir alcanzando más resultados en beneficio de Chihuahua Capital.