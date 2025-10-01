HomeRegionalDestaca Olson importancia de maximizar inversiones para el desarrollo de Juárez
Destaca Olson importancia de maximizar inversiones para el desarrollo de Juárez

Michelle Mtz

El diputado local Carlos Olson, presidente de la Comisión de Economía del Congreso del Estado, acudió a Ciudad Juárez para participar en la mesa de análisis sobre inversión y desarrollo económico, donde se reunieron representantes de los sectores público y privado.

Durante el encuentro, Olson subrayó que Juárez es motor económico del estado y del país, pero que enfrenta grandes retos en materia de competitividad e infraestructura. “Si queremos que Chihuahua siga creciendo, tenemos que garantizar que cada peso invertido en Juárez se traduzca en más empleos, más oportunidades y más infraestructura para el bien de las familias”, señaló.

El legislador reconoció el esfuerzo conjunto de empresarios, cámaras y autoridades locales, y refrendó su compromiso de impulsar desde el Congreso un marco legal que dé certeza a la inversión, promueva la innovación y fortalezca el papel de Juárez como polo estratégico de desarrollo.

