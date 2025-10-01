Impulso al vino mexicano y protección al campo: compromiso con la economía del país: Mario Vázquez

En el marco del Día del Vino Mexicano, el Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles alzó la voz por los productores nacionales al respaldar la eliminación del IEPS al vino mexicano, con el objetivo de fortalecer su competitividad frente a vinos extranjeros. El legislador del PAN también aprovechó para poner sobre la mesa un tema de fondo: la urgencia de garantizar el acceso al agua, recurso indispensable para la producción agrícola y para el desarrollo del campo mexicano.

“Debemos reconocer la fuerza y vitalidad de la industria vitivinícola nacional, y destacar su papel en la economía y en la identidad cultural del país. Sin embargo, como ocurre en muchas actividades agrícolas, su desarrollo depende directamente del acceso y cuidado del agua, un recurso indispensable que hoy enfrenta serios reto”, dijo.

El senador subrayó que él y su partido, Acción Nacional, siempre respaldarán propuestas que realmente beneficien a las y los mexicanos, sin importar el origen partidista. “Este es el caso del apoyo al vino mexicano, eliminando el IEPS para aquellos vinos fermentados y envasados en territorio nacional, con un contenido alcohólico entre 8.5% y 15%”, explicó.

Además, recordó que en abril pasado presentó una reforma para garantizar un manejo más justo y sostenible del agua, en beneficio de los productores del país y del campo mexicano. “Asegurar el acceso al agua es también asegurar el futuro de las nuevas generaciones”, enfatizó.

“Vengo del estado de Chihuahua, donde esta industria ha venido creciendo con fuerza. Cada año hay más cultivo de vid, más vino de calidad que incluso ha ganado premios internacionales. Eso nos llena de orgullo como chihuahuenses”, expresó el senador.

Sin embargo, reconoció que estados como Chihuahua enfrentan graves desafíos en cuanto a disponibilidad de agua, tras años de severas sequías. “Por fortuna, ha llovido recientemente, pero los efectos persisten. Por eso hay que luchar desde el Senado para proteger al campo y reconocer el valor de quienes lo trabajan día con día”, añadió.

Vázquez Robles enfatizó que defender el agua es defender a las familias mexicanas. “Es proteger su derecho al alimento, al trabajo, a la tierra. En Chihuahua vivimos con la amenaza constante de tener que enviar agua a Estados Unidos, incluso cuando nosotros no la tenemos para consumo humano o producción local. En un estado tan seco y árido, no podemos darnos ese lujo”, puntualizó.

Cabe recordar que la iniciativa presentada por Mario Vázquez, en el periodo pasado, sigue pendiente de dictamen en comisiones. Esta reforma propone que el uso del agua embalsada no se considere parte del tratado bilateral con Estados Unidos y busca reforzar la coordinación entre CILA, SEMARNAT, CONAGUA y los gobiernos estatales para responder con mayor eficacia a las crisis hídricas y activar, cuando sea necesario, la cláusula de fuerza mayor.