Se luce “El Chihuahua” en Uriangato al cortar 3 orejas

Uriangato, Gto.– En la tradicional corrida de feria celebrada este lunes en la Plaza San Miguel, el matador Antonio García “El Chihuahua” se erigió como el máximo triunfador al cortar tres orejas y salir a hombros al término del festejo.

Con toros de la ganadería La Estancia, de comportamiento variado y en donde destacó el tercero premiado con arrastre lento, García logró una oreja en su primero y dos en el segundo de su lote, convirtiéndose en el protagonista de la tarde.

Por su parte, Juan Pablo Sánchez firmó una faena de calidad que le valió una oreja y una ovación en su segunda actuación. Arturo Saldívar también consiguió un trofeo, aunque su segunda participación fue silenciada por el público.

Resultado del festejo:

Antonio García “El Chihuahua”: Oreja y dos orejas.

Juan Pablo Sánchez: Oreja y ovación.

Arturo Saldívar: Oreja y silencio.

Con tres cuartos de entrada en los tendidos y un ambiente agradable, la corrida dejó pasajes de gran valor artístico y consolidó a “El Chihuahua” como el gran triunfador de la feria en Uriangato.