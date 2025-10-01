Conozca las 3 mascotas del Mundial de Fútbol 2026

Fuente: Reasonwhy.es

El trío de mascotas representan a Canadá, México y Estados Unidos, los países que acogerán la competición

Dan vida a la cultura y espíritu de cada nación, y transmiten un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte

Un alce, un jaguar y un águila serán las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Representan, respectivamente, a Canadá, México y Estados Unidos, los países que acogerán el campeonato internacional de fútbol, el primero cuya organización se otorga tres países diferentes.

Tal y como explican desde FIFA, las mascotas han sido creadas para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada nación anfitriona, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo. Su objetivo será el de transmitir alegría y emoción y motivar a los aficionados a acercarse y formar parte del torneo.

Así, los seguidores del fútbol estarán acompañados por Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana. “Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero”, ha señalado Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, en un comunicado.

La organización no sólo se ha encargado de crear una apariencia atractiva y divertida para las mascotas, sino que también las ha dotado de personalidades diferenciadas. De esta forma, señala que Maple es apasionado del arte urbano, amante de la música, y destaca por su creatividad, resiliencia o liderazgo. Por su parte, Zayu, cuyo nombre significa unidad, fortaleza y alegría, se caracteriza por promover la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición; mientras que Clutch cuenta con un espíritu insaciable y una curiosidad sin límites, y encarna la energía y la determinación.

FIFA ha puesto el foco en hacer que las mascotas conecten con las nuevas generaciones, como palanca para atraer a los jóvenes hacia el fútbol. En este sentido, Maple, Zayu y Clutch se incorporarán como personajes interactivos en FIFA Heroes, un nuevo videojuego desarrollado por Enver en colaboración con Solace que llegará al mercado el próximo año.

El videojuego ofrece una experiencia arcade de fútbol 5 con elementos de fantasía. Los jugadores podrán formar equipos con las mascotas oficiales de distintas ediciones del Mundial, así como con grandes estrellas del futbol y personajes de series y películas populares. El juego estará disponible en 2026 para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.