Pide Marco Bonilla al Gobierno Federal retener la industria ya instalada en México.

Participó en la sesión del Comité Promotor de Inversiones del Plan México convocada por la Secretaría de Economía.

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, participó en la sesión del Comité Promotor de Inversiones del Plan México, organizada por la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, donde hizo un llamado a las autoridades federales a implementar medidas que permitan retener la industria ya establecida en el país, ante riesgos derivados de reformas laborales y limitaciones de infraestructura.

Marco Bonilla resaltó la importancia de este espacio de diálogo entre la Federación y el sector empresarial, como parte de la estrategia nacional que contempla la instalación de 32 comités estatales y uno nacional. En el caso de Chihuahua, se integra al Corredor Económico del Bienestar Frontera, junto con Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y el norte de Veracruz.

El edil reconoció la relevancia de impulsar nuevos polos de desarrollo, pero subrayó que lo más urgente es proteger la industria ya existente en México, pues las próximas reformas laborales podrían representar un riesgo de fuga de inversiones hacia países con menores costos operativos.

“México tendrá prácticamente el segundo salario más alto de Latinoamérica, lo cual es positivo para las familias trabajadoras; sin embargo, también implica un reto para la competitividad. No estamos hablando solo de nuevas empresas que podrían venir, sino de las que hoy están aquí y que podrían irse si no se generan condiciones adecuadas”, señaló.

Asimismo, pidió reforzar la infraestructura energética, hidráulica, de conectividad aérea y cruces internacionales, que hoy limitan el crecimiento industrial, particularmente en el norte del país. Ejemplo de ello, dijo, es la falta de vuelos directos desde Chihuahua hacia destinos nacionales estratégicos, obstáculo que debe atenderse a la brevedad.

En materia de seguridad, el Alcalde Bonilla urgió a fortalecer la vigilancia en las carreteras, al recordar que cierres recientes por hechos delictivos han afectado la movilidad del transporte de carga y de personal, impactando directamente la operación de las empresas.

El Edil también reconoció la decisión del Gobierno Federal y de la Secretaría de Economía de incrementar aranceles a los automóviles provenientes de China, al considerarla una medida acertada para proteger la industria nacional.

Finalmente, destacó la importancia estratégica del acuerdo comercial con Estados Unidos, destino de más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas, y donde Chihuahua se mantiene como el estado líder en exportaciones a nivel nacional.

“Cuenten con nosotros como aliados. Vamos a respaldar las acciones que fortalezcan la industria, atraigan nuevas inversiones y, sobre todo, generen más y mejores empleos para Chihuahua y para México”, concluyó Marco Bonilla.