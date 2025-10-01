Apoya Estado con financiamientos a pequeños productores de la zona rural de Chihuahua.

Con el objetivo de que las y los emprendedores de la zona rural del municipio de Chihuahua puedan iniciar o consolidar sus proyectos, el Gobierno del Estado brinda financiamientos accesibles a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC).

Estos recursos forman parte del Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria (FIPES) y permitirán fortalecer pequeños negocios gracias a una inversión conjunta entre Estado y Municipio por un total de 448 mil pesos.

Los créditos se otorgarán bajo esquemas de pago flexibles y con tasas de interés preferenciales.

Entre las personas beneficiadas se encuentra Reyna Lizbeth Hernández Cano, quien expresó su reconocimiento a la gobernadora Maru Campos y al secretario Rafael Loera por apoyar a emprendedores de la zona rural, y destacó que se trata de una excelente oportunidad para impulsar sus comercios.

Asimismo, reconoció que estos pequeños negocios representan el sustento de muchas familias y, en algunos casos, generan empleo en las comunidades rurales, motivo por el cual también agradeció la colaboración de la Dirección de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Chihuahua.

A través del programa FIPES, los créditos pueden alcanzar hasta los 60 mil pesos, recursos que pueden destinarse a la adquisición de materia prima o equipamiento.

Estos financiamientos están dirigidos especialmente a personas que, en muchos casos, no cuentan con acceso a créditos convencionales en instituciones bancarias y desean poner en marcha o consolidar su emprendimiento.