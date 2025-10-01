Concluye Municipio pavimentación en dos calles de la colonia Nuevo Triunfo.

Se atendieron más de 4 mil metros cuadrados.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, concluyó la pavimentación de concreto hidráulico de las calles Hacienda San Jerónimo y Silvestre Terrazas de la colonia Nuevo Triunfo, uno de los proyectos más votados en el Distrito 17 dentro de la edición más reciente del Presupuesto Participativo.

Durante las labores se llevaron a cabo trabajos preliminares de obra hidráulica, sanitaria, terracerías, construcción de guarniciones y banquetas, así como la pavimentación de concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor en una superficie de 4 mil 599 metros cuadrados y la colocación de señalamiento horizontal, significando una inversión superior a los 5 millones de pesos.

Tras recibir 4 mil 520 votos dentro del Presupuesto Participativo 2025, más de mil 400 vecinos del sector ahora podrán disfrutar de traslados más eficientes y seguros.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso con la ciudadanía chihuahuense al continuar con el fortalecimiento de la conectividad vial en la zona norte de la ciudad de Chihuahua.