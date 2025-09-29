Van varias cancelaciones de presentaciones en Expogán 2025



La edición 2025 de la tradicional Expogán en Chihuahua ha sufrido un fuerte revés luego de que varios artistas del regional mexicano, incluidos Tito Double P, El Komander y Alan Arrieta, cancelaran sus presentaciones programadas para el evento.

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización, las razones detrás de estas cancelaciones son diversas y han generado opiniones encontradas entre los asistentes y promotores.

En el caso de Tito Double P, se informó que la decisión de cancelar su show se debió a restricciones locales que prohíben la interpretación de narcocorridos, una medida que ha sido implementada en varios municipios del estado como parte de una estrategia para prevenir la apología del crimen organizado.

Por su parte, El Komander, uno de los exponentes más conocidos del “movimiento alterado”, habría quedado fuera del cartel debido a excesivas exigencias logísticas y técnicas, que incluyeron solicitudes fuera del presupuesto del evento. “Hubo muchas chiplerías y demandas que no pudimos cumplir”, comentó una fuente dentro del comité organizador, que pidió permanecer en el anonimato.

En cuanto a Alan Arrieta, su cancelación se relaciona con la falta de venta de boletos, ya que su presentación no logró atraer la atención esperada del público, a pesar de su creciente popularidad en plataformas digitales.

Hasta el momento, los organizadores de Expogán 2025 no han emitido un comunicado oficial respecto a estos cambios, aunque se espera que en los próximos días se anuncien nuevos artistas que podrían ocupar los espacios vacantes en el cartel.

A pesar de estas cancelaciones, la feria continuará con su programación habitual, incluyendo exposiciones ganaderas, juegos mecánicos, gastronomía regional y presentaciones de otros artistas ya confirmados.