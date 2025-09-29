Inaugura Bonilla rehabilitación de la alberca del COBACH

FICHA INFORMATIVA

El alcalde, Marco Antonio Bonilla, encabezó la inauguración de la rehabilitación de la alberca del COBACH 1, obra realizada gracias a la participación de la comunidad dentro de Presupuesto Participativo edición 2024, proyecto que fue el más votado de la edición con un total de 11 mil 680 votos.

Como invitadas especiales, acudieron las campeonas panamericanas junior en clavados, Mía y Lía Cueva, para avalar los trabajos realizados.

La alberca contaba con filtraciones, así como grietas severas en paredes y piso, por lo que se trabajó en el retiro de cerámica en malas condiciones, reparación de losas, muros, reparación de desagüe de agua, pintura, colocación de escalera tipo aluminio y plataforma.

Asimismo, se realizó la reparación de cuatro bombas y tuberías, nuevos calentadores y reparaciones eléctricas. Todo con una inversión de 5.4 millones de pesos para beneficio de 6 mil usuarios.