Pide PRI que anuncios de Sheinbaum no se queden en palabras

Se requiere una red federal de carreteras de calidad, seguridad y hospitales: Alex Domínguez.

El anuncio de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum sobre el recarpeteo de las carreteras federales en Ciudad Juárez representa una oportunidad importante, pero es fundamental que no se quede solo en palabras, dijo Alex Domínguez Diputado Federal y Dirigente estatal del PRI.

“Desde el PRI en Chihuahua advertimos que el bacheo ya no es suficiente. Las condiciones actuales de la red carretera federal en el estado exigen una intervención integral, con recarpeteo completo y no solo trabajos superficiales. Lo que se necesita es inversión real, bien ejecutada y con urgencia, antes de que el deterioro continúe poniendo en riesgo vidas y afectando la conectividad entre regiones”, expuso Domínguez.

El mal estado de las carreteras federales ha sido un tema que hemos denunciado sistemáticamente. Desde el Congreso local y la Cámara de Diputados, hemos presentado exhortos y propuestas para que en el Presupuesto 2025 se amplíen los recursos destinados a su rehabilitación, ante lo crítico de su condición, apuntó.

Asimismo, urge consolidar un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, que garantice de manera digna y oportuna la atención de la salud pública. La infraestructura actual ya no responde a la demanda ni a las necesidades de miles de familias.

De igual manera, hizo un llamado a la presidenta a que fortalezca la estrategia de seguridad en Chihuahua, donde los índices delictivos siguen afectando gravemente a la ciudadanía y a la actividad económica.

Esperamos que este tipo de anuncios no se queden en intenciones ni giras mediáticas, y que se traduzcan en acciones concretas, inversiones suficientes y resultados tangibles para las y los chihuahuenses, reiteró el líder priista en el Estado.