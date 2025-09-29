El Pacto Fiscal es el peor robo a Chihuahua; Francisco Sánchez

“El actual pacto fiscal es el peor robo a Chihuahua, así lo denunció el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al advertir que la Consulta Pública por un Nuevo Trato para el Norte es la oportunidad para que el dinero de los chihuahuenses se quede en Chihuahua y no a los bolsillos del régimen centralista.

“Por cada peso que Chihuahua entrega al país, el régimen centralista nos regresa 30 centavos. Somos una de las entidades que más aporta y de las que menos recibe”, indicó.

El legislador recordó que esta situación no es un accidente, sino consecuencia de un injusto Pacto Fiscal firmado hace más de cuatro décadas que mantiene un trato criminal hacia Chihuahua.

“Hoy, los recursos que deberían destinarse a infraestructura, salud, educación y seguridad, se pierden en la voracidad de un régimen centralista que no reconoce la dignidad ni el esfuerzo de nuestro norte”.

Ante ello, Francisco Sánchez indicó que ya se encuentra en curso la Consulta Pública por un Nuevo Trato para el Norte, en donde los chihuahuenses pueden expresar de manera libre si les parece justo el trato presupuestal y si es necesario que se revise este injusto Pacto Fiscal.

Esto a través de los diferentes mecanismos de votación habilitados por el Instituto Estatal Electoral desde el 17 de septiembre hasta el 7 de octubre, entre ellos la votación en línea en https://ieechihuahua.org.mx/es/consulta_pacto_fiscal_2025, así como los módulos de recepción del voto instalados por Movimiento Ciudadano.

“Llegó el momento de que los chihuahuenses decidamos si queremos acabar con este trato

y terminar con este robo”, sentenció.