HomeLocalFortalece Fach cooperación bilateral con la Embajada de EU en México
Local

Fortalece Fach cooperación bilateral con la Embajada de EU en México

Michelle MtzdestacadoFACH

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, a través de su titular, Abelardo Valenzuela Holguín y Diego Alejandro Cárdenas Luján, Director de Inteligencia, Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal, participó en la reunión de alto nivel entre Fiscales Anticorrupción de México y funcionarios americanos de alto nivel de la Embajada de Estados Unidos en México, con el propósito de impulsar la cooperación bilateral en materia de combate a la corrupción.

Durante el encuentro se abordaron temas de gran relevancia para la procuración de justicia, como el intercambio de experiencias y buenas prácticas para consolidar la autonomía y eficacia de las fiscalías; la agilización de mecanismos de asistencia y corporación jurídica mutua en investigaciones de carácter transnacional; la implementación de programas de capacitación especializada en investigación financiera, rastreo de activos y litigación estratégica, así como la promoción de medidas de prevención y transparencia, incluyendo la protección de denunciantes y la integridad en contrataciones públicas.

En su intervención, el Fiscal Anticorrupción de Chihuahua externó su agradecimiento a los nuevos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México por la apertura hacia la Fiscalía, subrayando que la transversalidad que requieren las investigaciones y la persecución de los delitos por hechos de corrupción hace indispensable fortalecer la colaboración internacional.

Asimismo, Valenzuela refrendó el compromiso institucional de trabajar con estándares de profesionalismo y responsabilidad en beneficio de la sociedad chihuahuense.

Finalmente y como resultado de la reunión, se acordó la creación de un grupo de enlace permanente, un ciclo de capacitaciones conjuntas y el fortalecimiento de protocolos de intercambio seguro y confidencial de información.

Con estas acciones de coordinación la FACH Fortalece su trabajo sustantivo para beneficio de las y los chihuahuenses

Tags :destacadoFACH