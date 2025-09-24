Fortalece Fach cooperación bilateral con la Embajada de EU en México

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, a través de su titular, Abelardo Valenzuela Holguín y Diego Alejandro Cárdenas Luján, Director de Inteligencia, Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal, participó en la reunión de alto nivel entre Fiscales Anticorrupción de México y funcionarios americanos de alto nivel de la Embajada de Estados Unidos en México, con el propósito de impulsar la cooperación bilateral en materia de combate a la corrupción.

Durante el encuentro se abordaron temas de gran relevancia para la procuración de justicia, como el intercambio de experiencias y buenas prácticas para consolidar la autonomía y eficacia de las fiscalías; la agilización de mecanismos de asistencia y corporación jurídica mutua en investigaciones de carácter transnacional; la implementación de programas de capacitación especializada en investigación financiera, rastreo de activos y litigación estratégica, así como la promoción de medidas de prevención y transparencia, incluyendo la protección de denunciantes y la integridad en contrataciones públicas.

En su intervención, el Fiscal Anticorrupción de Chihuahua externó su agradecimiento a los nuevos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México por la apertura hacia la Fiscalía, subrayando que la transversalidad que requieren las investigaciones y la persecución de los delitos por hechos de corrupción hace indispensable fortalecer la colaboración internacional.

Asimismo, Valenzuela refrendó el compromiso institucional de trabajar con estándares de profesionalismo y responsabilidad en beneficio de la sociedad chihuahuense.

Finalmente y como resultado de la reunión, se acordó la creación de un grupo de enlace permanente, un ciclo de capacitaciones conjuntas y el fortalecimiento de protocolos de intercambio seguro y confidencial de información.

Con estas acciones de coordinación la FACH Fortalece su trabajo sustantivo para beneficio de las y los chihuahuenses