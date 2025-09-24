Inicia Bonilla remodelación del parque de la colonia Melchor Ocampo

El alcalde Marco Bonilla dio inicio a los trabajos de remodelación del parque de la colonia Melchor Ocampo, un proyecto diseñado por los propios vecinos a través del programa Diseña tu Parque de la Coordinación de Participación Ciudadana, que busca fomentar la participación los vecinos en la recuperación de los espacios públicos.

Durante el arranque, el Presidente Municipal destacó la unión y organización de los habitantes de la colonia como ejemplo para toda la ciudad, ya que ellos participaron en el diseño para que el parque será un espacio seguro, digno e incluyente para todas y todos, gracias a su compromiso y trabajo.

En esta primera etapa, el Gobierno Municipal invertirá alrededor de 1.6 millones de pesos para la rehabilitación de áreas prioritarias.

Entre las mejoras programadas se incluyen la rehabilitación de canchas, colocación de módulos de juegos infantiles con pasto sintético, remodelación del kiosco y ampliación del alumbrado público.Por su parte, la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras, informó que más de 100 vecinos, incluidos niñas y niños, participaron en las tres sesiones de diseño del proyecto.

“Este parque es resultado del diálogo y del esfuerzo colectivo. Hoy comenzamos a materializar las propuestas que ustedes mismos priorizaron”, señaló.

Asimismo, la presidenta del comité de vecinos, Julia Guadalupe Corrales, reconoció la cercanía del alcalde con la ciudadanía y la apertura de su administración para impulsar este proyecto piloto.

“No he conocido a otro alcalde con tanta sensibilidad y humanidad para atender las necesidades de la ciudad. Hoy somos privilegiados de contar con este programa”, afirmó la vecina.