Atenderá Municipio baches en estas zonas hoy 24 de septiembre.

Se han reparado más de 46 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabajará con bacheo este 24 de septiembre, mediante el programa emergente, en las colonias Granjas, Praderas, Villa Juárez, Martín López y Nombre de Dios, así como en el boulevard Ortiz Mena y en la avenida Tecnológico.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el martes 23 de septiembre, se han atendido 28 mil 153 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 46 mil 796 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.