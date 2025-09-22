Chacoteo con la tesorera Amanda Cordova

HomeEl ChacoteoChacoteo con la tesorera Amanda Cordova Sep. 22, 2025 at 1:00 pmEl ChacoteoChacoteo con la tesorera Amanda Cordovaadmin6 horas ago22 septiembre, 2025destacadoEl Chacoteo Chacoteando con Manuel Narváez y Aída Amanda Córdova Chávez, Directora de la Tesorería del Municipio Chihuahua. Share this… Facebook Twitter Whatsapp Pinterest EmailTags :destacadoEl Chacoteoadminview all postsInvitan a conocer la convocatoria para adquirir paneles solares en los hogares de la zona ruralFormulan imputación a tres adolescentes por el delito de secuestro agravado