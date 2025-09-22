Invitan a conocer la convocatoria para adquirir paneles solares en los hogares de la zona rural

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, busca que más familias puedan aprovechar las energías limpias, además de mejorar la economía de los habitantes de las comunidades a través programa como el de “Paneles solares para los hogares de la zona rural”.

Los paneles solares que se ofrecen en esta convocatoria ayuda a que se tenga un ahorro económico en el recibo de la luz, además, contribuye a la protección del medio ambiente, ya que es un tipo de energía limpia y renovable; son bajos los costos de mantenimiento y se tiene una larga vida útil.

Para ser acreedor a esta convocatoria es necesario cumplir con los siguientes requisitos

1. Solicitud de apoyo mediante formato.

2. Estudio socioeconómico elaborado por la Dirección de Desarrollo Rural Municipal.

3. Clave Única de Registro de Población (CURP) con QR.

4. Identificación Oficial Vigente, con domicilio en la zona Rural del municipio de Chihuahua

5. Comprobante de domicilio dentro del municipio de Chihuahua, de energía eléctrica con una antigüedad no mayor a tres meses. En el caso de no contar con comprobante de domicilio, la persona solicitante deberá entregar un escrito en donde conste la razón por la cual no tiene acceso al mismo.

6. Estudio Paramétrico elaborado por personal de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua.

7. Firmar aviso de privacidad entregado por el Departamento de Proyectos Productivos de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua.

8. Comprobante de pago realizado en cualquier caja de Tesorería Municipal.

9. Acta de Entrega – Recepción (Anexo 03) entregada por la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua.

Es importante mencionar que este programa es subsidiado, por lo que el Gobierno Municipal aportará el 50 por ciento del costo total, mientras que el interesado tendrá que cumplir con el otro 50 por ciento.

La recepción de solicitudes se realizará en el Departamento de Proyectos Productivos, ubicada en la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua, ubicada en la calle Cuarta, número 3608 de la colonia Santa Rosa, donde se recibirán las solicitudes de los interesados a partir del día martes 15 de julio del 2025, hasta agotar existencias.

En un horario de 8:30 a 15:00 horas de lunes a jueves y de 8:30 a 13:30 horas los viernes.

Conoce los requisitos y la convocatoria completa en la página: www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias o a través de las redes sociales oficiales, para más información comunícate al 072 o 6142004800, extensiones 2114 o 2115 o envía un correo electrónico: gerardo.escobar@mpiochih.gob.mx.