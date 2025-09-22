HomeLocalSi quieres pagar tu Predial, ve aquí las colonias que visitará el Teso Móvil esta semana
Local

Si quieres pagar tu Predial, ve aquí las colonias que visitará el Teso Móvil esta semana

Michelle MtzdestacadoTesomovil

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, informa a la ciudadanía que el Teso Móvil visitará diversos puntos de la ciudad esta semana con el fin de brindar atención a las y los contribuyentes que deseen pagar su Predial, o bien, realizar algún convenio de pago.

Con el propósito de facilitar los espacios para que los contribuyentes se pongan al corriente con su Predial y para que consulten algún trámite o pago, se lleva esta unidad móvil por las tardes a las colonias. Revisa aquí el calendario con los horarios y lugares donde se encontrará la unidad móvil:

– *Martes 23 de septiembre*: Parque Melchor Ocampo, de 5:00 p.m. a 8:30 p.m., en calle Mariano Arteaga S/N.- *Miércoles 24 de septiembre*:

Parque Antorcha Popular, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., entre calles Nueve Millas, Mina del Cobre, Mina Vesubio y Mina Monteverde.- *Miércoles 24 de septiembre*:

Cancha del Centro Comunitario Panorámico, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en calles Chichontepec y Lamatec.

– *Lunes 29 de septiembre*: Parque en colonia Villas del Rey, de 5:00 p.m. a 8:30 p.m., en calles De los Monarcas y Duquesa.

Tags :destacadoTesomovil