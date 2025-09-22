Si quieres pagar tu Predial, ve aquí las colonias que visitará el Teso Móvil esta semana

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, informa a la ciudadanía que el Teso Móvil visitará diversos puntos de la ciudad esta semana con el fin de brindar atención a las y los contribuyentes que deseen pagar su Predial, o bien, realizar algún convenio de pago.

Con el propósito de facilitar los espacios para que los contribuyentes se pongan al corriente con su Predial y para que consulten algún trámite o pago, se lleva esta unidad móvil por las tardes a las colonias. Revisa aquí el calendario con los horarios y lugares donde se encontrará la unidad móvil:

– *Martes 23 de septiembre*: Parque Melchor Ocampo, de 5:00 p.m. a 8:30 p.m., en calle Mariano Arteaga S/N.- *Miércoles 24 de septiembre*:

Parque Antorcha Popular, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., entre calles Nueve Millas, Mina del Cobre, Mina Vesubio y Mina Monteverde.- *Miércoles 24 de septiembre*:

Cancha del Centro Comunitario Panorámico, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en calles Chichontepec y Lamatec.

– *Lunes 29 de septiembre*: Parque en colonia Villas del Rey, de 5:00 p.m. a 8:30 p.m., en calles De los Monarcas y Duquesa.