Formulan imputación a tres adolescentes por el delito de secuestro agravado

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de tres adolescentes de 15 años de edad, que fueron detenidos el pasado viernes 19 de septiembre por su posible participación en el delito de secuestro agravado, cometido en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, desde el día 16 de septiembre del año en curso, los menores de edad imputados, mantuvieron en cautiverio a dos personas en el interior de un domicilio ubicado en la colonia México 68, en cuyo patio trasero una víctima fue privada de la vida e inhumada clandestinamente.

Fueron arrestados en los términos de la flagrancia por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes atendieron un llamado de auxilio y los pusieron a disposición de la Unidad Especializada en Justicia Penal Para Adolescentes.

En la audiencia inicial, la representación social informó a los detenidos los hechos que se les imputan, logrando que el Juez de Control conocedor de la causa penal, impusiera la medida cautelar de internamiento.

Asimismo, fijó para el próximo lunes 29 de septiembre a las 09:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en la que se resolverá su situación jurídica.

Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).