Innovación en materiales y maquinaria en la Feria Nacional de la Construcción 2025

Con la presencia de autoridades y representantes del sector empresarial, se llevó a cabo la presentación oficial de la Feria Nacional de la Construcción (FNC) 2025, evento que tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones ExpoChihuahua.

La conferencia de prensa se realizó en el Salón Tarahumara de la CMIC Chihuahua, contando con la participación de Julio César Mercado Rodríguez, presidente de CMIC Delegación Chihuahua; Jorge Ignacio Chánez Peña, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; Nidia Paola Antillón Bencomo, vicepresidenta del sector innovación y tecnología; y Arturo Chretín Sáenz, coordinador general de la FNC 2025.La feria se ha consolidado como el encuentro especializado en proveeduría más importante del norte de México, resultado de 12 años de trabajo continuo.

En esta edición se reunirán 96 empresas expositoras, constructoras, proveedores, despachos de arquitectos e ingenieros, desarrolladores industriales y habitacionales, universidades y más de 30 instituciones aliadas del sector.

Durante dos días, los asistentes podrán conocer los productos más innovadores en materiales y maquinaria, participar en el centro de negocios, talleres, bolsa de trabajo, eventos de networking y presentaciones de alto nivel.A estas actividades se suman tres propuestas destacadas:

• Coffee Talk: “Cómo emprender y no morir en el intento”, organizado por la CMIC, el 25 de septiembre a las 9:00 am.

• Coffee Talk: “La inteligencia artificial en el sector de la construcción”, a cargo del Tecnológico de Monterrey, el 26 de septiembre a las 9:00 am.

• Stream Zone, un espacio para dar voz a conferencistas, panelistas y expositores, generando contenido valioso y amplificando su alcance en redes sociales.

La FNC 2024 dejó un impacto económico superior a 100 millones de pesos en operaciones de negocio y una derrama de 10 millones de pesos para la ciudad, cifras que reafirman su importancia como motor económico regional.

Consolidada como foro de innovación y vinculación, la Feria Nacional de la Construcción Chihuahua 2025 se perfila como un espacio imperdible para quienes construyen el presente y proyectan el futuro de la infraestructura en México.