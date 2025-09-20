La justicia mal habida.

Por: Francisco Flores Legarda

“La justicia es una injusticia compartida

por la mayoría.”

Jodorowsky

Los ministros de la Liga de la Justica tuvieron su primera sesión de pleno por desgracia todo lo que se auguró dio pie a un total desfiguro, se presentó no solo grave que fueron las reformas, los juzgadores no solo no tienen conocimiento de la Constitución, no tienen los mínimos conocimientos para llevar a cabo una audiencia,

Por su parte los magistrados, jueces federales y locales en una semana están volverán los derechos de los justiciables, ni siquiera pueden conducirse con el conocimiento de cómo llevar a cabo una audiencia, ya están afectando a lo justiciables, denotan una grave ignorancia de las leyes. En las redes sociales circulan decenas de audiencias en donde se observa ni siquiera pueden hablar, “balbucean”, la parte en lo juicios orales se enfrentan ya no se enfrentan entre sí, ahora el enemigo es el juzgador: “Todos contra el togado”. No es necesario que describa los casos en lo particular basta ver los contenidos de las redes sociales y en los pasillos de lo Tribunales.



No se puede designar un único poder judicial como “el peor del mundo”, pero de acuerdo con el Índice Global de Estado de Derecho (WJP Rule or Law )del 2023, los países con las peores puntuaciones son Venezuela, Camboya, Afganistán, Haití y la República Democrática del Congo, México no tarda entrar en esta lista de países en donde la impartición de justicia se convertir en un sueño, eso si los eligió el pueblo bueno en donde se presentaran factores como el acceso a la justicia, la ausencia de corrupción y el respeto de los derechos humanos.

La impartición de justicia tendrá debilitamiento del estado de derecho, lo que impacta en su poder judicial derivado del punto de quiebre de la división de poderes, por lo pronto no se asegura un sistema de sistema de justicia eficiente y justo

En suma, México, se esta adentrando a la clasificación de los sistemas judiciales “peores” varía según la metodología, pero los países mencionados son consistentemente identificados como los que tienen mayores debilidades en términos de estado de derecho y justicia.

Con esta “nueva era del poder judicial electo por el pueblo bueno. ¿Hay límites efectivos al poder del Ejecutivo? ¿Qué grado de corrupción se observa en las instituciones? ¿Se gestiona con transparencia y desde un criterio de gobierno abierto? ¿Hay respeto por los derechos fundamentales? ¿Estamos ante un país seguro? ¿Se cumplen las leyes aprobadas por el Parlamento? ¿Funciona la Justicia civil? ¿Y la Justicia penal? ¿Qué hay de la mediación y otras fórmulas de resolución informal de disputas contractuales?

México se mantiene entre los peores países del mundo en cuanto al Estado de Derecho se refiere, por debajo de países como Sierra Leona, Liberia o incluso su vecino Guatemala, reveló el Índice sobre Estado de Derechos del Word Justicie Projecto (WJP) 2019, ahora las cosas no pintar mejor, por el contrario, en un par de semanas inicia el proces de destrucción del aparato de impartición de justicia.

La situación que estamos enfrentando no garantizarla resolución justa de los conflictos, defender los derechos y garantizando el debido proceso, el sistema judicial contribuye a la confianza de los y las ciudadanas a la paz social. Para ello, ya no cumple su función de administrar justicia de forma independiente, imparcial, transparente, fiable, eficiente y oportuna. En el futuro no se observa una mejoría a la población a través del concepto de servicios de calidad, que incluye la igualdad, la no discriminación y el más amplio acceso a la justicia.

Para evitar el ridículo presidencial, la Corte decidió asumir el propio ridículo y complacer el capricho del presidente. Para ello rehízo la pregunta, generó un galimatías y condenó al fracaso a la consulta que apenas alcanzó el siete por ciento de participación y significó una burla a los derechos políticos ciudadanos.

Por el momento me resulta dificil hacer una analisis sobre la nueva era de la impartición de justicia en nuestro país, en una semana las cosas iniciaron mal, con el el paso de los días no creo que exista un buen futuro en la impartición de justicia por el contrario estamos ante una gran ignorancia de los jueces electos, ahora solo esperamos que estos se conviertan en juzgados de consigna para beneficiar al partido oficial y al resto de los poderes de la Unión que juntos ya forman el Imperio Mexicano. Al tiempo.

Saludos y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

X profesor_F