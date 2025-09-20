Atendió Municipio más mil 500 baches durante la semana del 15 al 19 de septiembre.

-Se han atendido más de 45 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente mil 516 baches en el periodo del 15 al 19 de septiembre.

Durante esta semana, las cuadrillas de bacheo estuvieron en las calles de más de 18 colonias, así como en avenidas principales.

Cabe señalar que desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el viernes 19 de septiembre, se han atendido 27 mil 325 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se han atendido 45 mil 968 baches.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible para recibir reportes las 24 horas.