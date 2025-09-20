Conoce los nuevos 20 negocios que ofrecen descuentos presentando la tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar”.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, en conjunto con el Gobierno del Estado y gracias a los resultados obtenidos en los eventos de “Networking” de mujeres, informó que más de 20 nuevas empresas locales se han sumado al programa de la tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar”, ampliando así la red de descuentos y promociones exclusivas para mujeres.

Empresas participantes:

• Fumi-Plagas – 10% de descuento

• Cornelia Joyería – 25% de descuento

• La Tolteca Zapatería – 10% de descuento

• Eteria Beauty Room – 10% de descuento

• Glam by Brenda – 15% de descuento

• XL Bazar – 10% de descuento

• Rozcoh – $500 de descuento en la compra de un equipo

• Óptica Turati – 15% de descuento

• Óptica San Felipe – 15% de descuento

• Ópticas Pasos – 40% de descuento

• Psicología para la vida – 10% de descuento

• Salud para sus pies – 10% de descuento

• Chaude Centro Médico – 30% de descuento

• KreArte – 5% de descuento

• Instituto Universitario de Ciencias y Humanidades – 30% de descuento

• Algoritmo 524 – 20% de descuento

• Violín Amore – 20% de descuento

• Tynna fajas – Descuentos variados

• Redmex – 50% de descuento

• Despacho Jurídico Lic. Jorge Vázquez Campbell – 5% de descuento

Para consultar el catálogo completo de empresas participantes, especificaciones, condiciones y restricciones de los descuentos, se invita a visitar el siguiente enlace: bit.ly/Descuentos-Mujer-Cuu.

Para tramitar la tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar”, presenta una identificación oficial con CURP en las oficinas del Instituto Municipal de las Mujeres, ubicadas en Calle Libertad número 1, Edificio Libertad, cuarto piso, Colonia Centro, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Para más información, aclaraciones o dudas, comunícate al 072, extensión 2611, en el mismo horario.