Avanza Municipio en remplazo de tapas de registro de agua del Centro Histórico.

Para mejorar la infraestructura y embellecimiento del Centro Histórico, el Gobierno Municipal a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), continúa trabajando de la mano con el Fideicomiso del Centro Histórico, para remplazar las tapas de plástico de medidores de agua por metálicas, por ser más resistentes.

Esta semana arranco la segunda fase de la obra de cambio de tapas de registro en la Zona Centro, en un cuadrante que abarca desde la avenida Ocampo a la calle 21ª, entre Teófilo Borunda y calle Niños Héroes.

La obra atiende la instrucción del alcalde Marco Bonilla, de embellecer al Centro Histórico, para quienes visitan el primer cuadro de la ciudad por turismo o compras.