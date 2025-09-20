Moderniza PCE área de Observación de Urgencias en Chihuahua.

Con el objetivo de fortalecer la atención médica y garantizar un entorno óptimo para sus derechohabientes, Pensiones Civiles del Estado (PCE) concluyó la modernización del área de Observación de Urgencias en la Delegación Chihuahua.

La renovación incluyó la incorporación de 15 camillas neumáticas capaces de soportar hasta 250 kilos, equipadas con monitores digitales conectados a una central de monitoreo.

Además, se habilitaron dos áreas de choque con desfibrilador y carro rojo, un área de aislado, inhaloterapia, pediatría y una central de enfermeras en torno a la cual gira la operación de todo el servicio.

Cada espacio cuenta con iluminación especial para auscultación y lectura, así como con gases medicinales.

El director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez, destacó que esta obra representa mucho más que paredes nuevas y equipos modernos.

“Esta obra es el cumplimiento de una deuda histórica. Durante años se sabía que esta área necesitaba transformarse, y hoy, gracias al apoyo de la gobernadora Maru Campos a través de la Secretaría de Hacienda, fue posible consolidar este avance en infraestructura”, señaló.

En el recorrido de inauguración participaron el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, junto a funcionarios de la dependencia.

También estuvieron presentes Xóchitl Reyes Castro y Erika Zermeño Pérez, coordinadora y secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno Del Estado (STSGE); y Manuel Quiroz Carbajal, secretario general del SNTE sección 42.

“La buena administración ha permitido invertir en proyectos en beneficio de la población chihuahuense. La infraestructura y equipamiento médico garantizan una atención más digna, segura y de calidad para los derechohabientes”, afirmó Granillo Vázquez.

La adecuación se desarrolló en apego a los lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, además de la Coordinación Estatal de Protección Civil.