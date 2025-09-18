Carlos III elogia a Trump por poner fin a conflictos

fuente: reuters

El rey Carlos III elogió el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a los conflictos en el mundo, durante la visita oficial a Reino Unido del mandatario republicano.

Nuestros países trabajan juntos para apoyar los esfuerzos diplomáticos cruciales, en particular, señor presidente, su compromiso personal para encontrar soluciones a algunos de los conflictos más insolubles del mundo, con el fin de garantizar la paz”, declaró el monarca durante una cena de Estado en el castillo de Windsor.

Carlos III también expresó un mensaje de unión entre los aliados de la OTAN, especialmente entre Estados Unidos y el resto de países europeos.

Hoy, mientras la tiranía amenaza una vez más a Europa, nosotros y nuestros aliados nos unimos en apoyo a Ucrania para disuadir la agresión y asegurar la paz”, expresó.

Trump, quien llegó el martes pasado a Reino Unido junto a su esposa Melania, calificó esta visita de Estado como “uno de los mayores honores” de su vida.