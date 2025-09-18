Bermúdez Requena arribará a Chiapas a las 11 horas

fuente: excelsior

El avión que traslada a Hernán Bermúdez Requena, ‘El Comandante H’, presunto líder del grupo criminal La Barredora y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, partió esta mañana desde Bogotá, en Colombia, con destino a Tapachula, Chiapas.

El jet bimotor Canadair Challenger de la Fiscalía General de la República (FGR) despegó en punto de las 9:20 horas de Bogotá, 8:20 hora del Centro de México.

De acuerdo con la aplicación FligthAware, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional El Dorado, con destino al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, en donde tiene programado su arribo a las 11:11 horas de este jueves.

En México, se ejecutará la orden de aprehensión que existe en su contra, para ponerlo a disposición de la autoridad que lo requiere y para ingresarlo en el penal federal, por los delitos de extorsión, narcotráfico, trata de personas y robo de combustible.

Bermúdez Requena irá al Altiplano

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el miércoles que Bermúdez Requena será ingresado en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El Comandante H o El Abuelo fue expulsado por Paraguay, por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país, luego de que fue detenido en la capital de ese país, el pasado viernes 12 de septiembre, en una zona residencial exclusiva.

Elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), FGR, del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participan en el traslado de El Comandante H o El Abuelo a territorio nacional.