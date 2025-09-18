Afectará PEF infraestructura en carreteras y salud

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, informó que tras analizar el proyecto de Presupuesto Federal para 2026, junto con su asesor financiero Ernesto Cordero, no hay buenas noticias para Chihuahua, especialmente en áreas como infraestructura carretera y salud, donde se prevén disminuciones en los recursos asignados.

Campos Galván destacó que, aunque Chihuahua no está afiliado al programa IMSS-Bienestar, los recortes presupuestales impactan directamente a servicios que benefician a los ciudadanos del estado, lo que podría limitar la atención y ejecución de proyectos estratégicos en estas áreas.

Por otro lado, la mandataria reconoció el crecimiento de los programas sociales impulsados por el Gobierno Federal y recordó que estos se han consolidado como un derecho constitucional para los ciudadanos, asegurando su continuidad a pesar de los ajustes presupuestales.