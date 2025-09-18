Apoya Gobierno del Estado festivales culturales de los municipios

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura dio a conocer que, como parte del nuevo formato del Festival Internacional Chihuahua (FICH), se impulsarán las actividades culturales que desarrollan en algunos municipios de la entidad.

Dicha estrategia está enfocada en la descentralización y la equidad cultural, con el objetivo de que el presupuesto del FICH tenga un impacto directo en las diversas regiones del estado, para que las y los chihuahuenses accedan a las expresiones artísticas locales.

Durante octubre el FICH formará parte y estará presente en actividades como: el Festival del Chipotle en Camargo, el Cheve Fest de Meoqui, el Festival y Concurso Mata Ortiz, el FICUU en la capital y el Circuito del Ultra Trail Mont Blanc en Bocoyna, Batopilas y Urique.

Mediante este esquema de apoyo, en mayo y junio pasados el municipio de Cuauhtémoc recibió recursos para la organización del Festival de las Tres Culturas.

Con este esquema de apoyo, la dependencia fortalece derechos de la ciudadanía y la equidad, en el acceso a la cultura en cada rincón de Chihuahua.

La Secretaría de Cultura informa que este formato corresponde a la edición 2025 y para el ejercicio 2026, se prevé el lanzamiento de un fondo especial que apoyará a artistas, creadores, promotores, gestores, colectivos y municipios.