Invita Municipio a disfrutar de “Rutas Culturales” en el CEDEFAM Palestina.

Este 19 de septiembre a las 5:00 pm con entrada libre para toda la familia.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a la comunidad a ser parte de Rutas Culturales, una jornada de actividades artísticas y recreativas que se llevará a cabo este viernes 19 de septiembre a las 5:00 PM en el CEDEFAM Palestina (avenida Palestina número 9511).

Este programa tiene como objetivo acercar el arte y la cultura a las familias chihuahuenses a través de una oferta variada de actividades que fomentan la convivencia, creatividad y aprendizaje en un ambiente seguro y gratuito.

Entre las actividades que podrán disfrutar niñas, niños, jóvenes y adultos se encuentran:

Teatro.

Libros y fomento a la lectura.

Arte y muralismo.

Música en vivo.

Manualidades.

Café cultural.

Cine para toda la familia.

La entrada es completamente libre, por lo que se invita a las familias de la zona y de toda la ciudad para que asistan y participen en esta experiencia cultural.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de llevar el arte y la cultura a cada rincón de Chihuahua, impulsando la participación comunitaria y el acceso equitativo a la cultura.