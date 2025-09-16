Saldo blanco durante el Grito de Independencia en Chihuahua Capital.

El Gobierno Municipal informa que, por instrucción del alcalde Marco Bonilla, el operativo especial desplegado para la noche del Grito de Independencia concluyó con saldo blanco, sin incidentes de consideración que pusieran en riesgo la integridad de las y los asistentes.

El dispositivo, coordinado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Subdirección de Gobernación con ayuda de áreas operativas del Estado, incluyó recorridos y monitoreo constantes, filtros de acceso y la verificación del comercio ambulante autorizado en el primer cuadro de la ciudad (perímetro de Palacio de Gobierno, calles Libertad y Victoria), a fin de garantizar un festejo ordenado, seguro y familiar.

La Subdirección de Gobernación reportó una jornada sin incidencias relevantes en materia comercial: se realizaron revisiones aleatorias para corroborar permisos, aforos y medidas de seguridad, inhibiendo la instalación de puestos no autorizados.

Por su parte, la DSPM atendió reportes menores propios de la afluencia masiva, sin que se requiriera activar protocolos adicionales.

El Gobierno Municipal agradece el comportamiento responsable de la ciudadanía y reconoce el trabajo del personal operativo que participó en la vigilancia y la supervisión. Se invita a la población a mantener la misma conducta preventiva en las actividades cívicas y recreativas patrias por el 16 de septiembre, las cuales continuarán hoy.

En caso de emergencia, marque 9-1-1.