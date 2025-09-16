Micro, un perrito protegido gracias a los servicios para mascotas que ofrece Municipio.

Este sábado 20 de septiembre acercarán atención gratuita para mascotas en Labor de Terrazas.

Micro, un perro pequeño ahora está protegido y goza de buena salud gracias a la vacunación antirrábica y desparasitación que recibió en una de las jornadas gratuitas de atención para mascotas que realiza la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal.

El pasado agosto, su tutora lo llevó al Parque El Platanito, donde fue inscrito al Registro Municipal de Mascotas, obtuvo su cartilla de vacunación y recibió atención junto a decenas de familias que también acudieron con sus animales de compañía.

Además de servicios para mascotas, durante dichas jornadas entregan plantas nativas que se intercambian por objetos reciclables como tapitas de plástico, botes de aluminio, anillas y llaves en desuso como parte de las acciones por cuidar el medio ambiente.

La próxima atención gratuita para perros y gatos, se realizará este sábado 20 de septiembre, de 8:00 a 11:30 horas, en el Salón Ejidal de Labor de Terrazas.

El Gobierno Municipal ha acercado estos servicios a colonias como Sierra Azul, Vida Digna, Chihuahua 2000, Infonavit Nacional, Quintas Carolinas, Villa Juárez, entre otras, para facilitar el acceso al cuidado de las mascotas en la Capital.