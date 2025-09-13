Exhorta Bomberos seguir recomendaciones al hacer senderismo para evitar incidentes

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) a través de su H. Cuerpo de Bomberos, emite recomendaciones para minimizar riesgos al realizar dichas prácticas.

Si bien hay grupos organizados que cuentan con los conocimientos adecuados y guías cada vez que salen a recorrer una ruta, hay personas que lo hacen por paseo o disfrutando de la naturaleza, por lo que es importante cuenten con recomendaciones para evitar accidentes o contratiempos.

Recomendaciones:

Usa ropa y calzado adecuado

Lleva provisiones ligeras y líquidos suficientes

No ingieras bebidas alcohólicas

Lleva mochila para primeros auxilios que incluya antiinflamatorios o analgésicos comunes

Revisa que tu celular tenga suficiente carga

Avisa a familiares y 9-1-1 sobre horas de salida y regreso y sitio a recorrer

Calcula salir y regresar con luz de día

Evitar hacer senderismo nocturno

Mantente alejado y respeta si ves fauna silvestre

Es importante que los aficionados al senderismo inicien sus prácticas en cerros o senderos con menor grado de dificultad y gradualmente vayan poniéndose metas cada vez más difíciles para tomar experiencia y acondicionamiento físico.

El rescate no siempre se puede efectuar en ambulancias aéreas como el helicóptero, pues los sitios escarpados impiden su aterrizaje, por lo que los rescatistas suben a pie lo que pudiera retardar la ayuda.

Asimismo, ante cualquier emergencia, exhortan a comunicarse de inmediato a la línea 9-1-1.