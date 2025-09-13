Exhorta Bomberos seguir recomendaciones al hacer senderismo para evitar incidentes
La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) a través de su H. Cuerpo de Bomberos, emite recomendaciones para minimizar riesgos al realizar dichas prácticas.
Si bien hay grupos organizados que cuentan con los conocimientos adecuados y guías cada vez que salen a recorrer una ruta, hay personas que lo hacen por paseo o disfrutando de la naturaleza, por lo que es importante cuenten con recomendaciones para evitar accidentes o contratiempos.
Recomendaciones:
- Usa ropa y calzado adecuado
- Lleva provisiones ligeras y líquidos suficientes
- No ingieras bebidas alcohólicas
- Lleva mochila para primeros auxilios que incluya antiinflamatorios o analgésicos comunes
- Revisa que tu celular tenga suficiente carga
- Avisa a familiares y 9-1-1 sobre horas de salida y regreso y sitio a recorrer
- Calcula salir y regresar con luz de día
- Evitar hacer senderismo nocturno
- Mantente alejado y respeta si ves fauna silvestre
Es importante que los aficionados al senderismo inicien sus prácticas en cerros o senderos con menor grado de dificultad y gradualmente vayan poniéndose metas cada vez más difíciles para tomar experiencia y acondicionamiento físico.
El rescate no siempre se puede efectuar en ambulancias aéreas como el helicóptero, pues los sitios escarpados impiden su aterrizaje, por lo que los rescatistas suben a pie lo que pudiera retardar la ayuda.
Asimismo, ante cualquier emergencia, exhortan a comunicarse de inmediato a la línea 9-1-1.