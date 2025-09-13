De qué murió Marian Izaguirre, influencer que fue reportada como desaparecida en Michoacán y localizada cinco días después.

Infobae

Jazmín González

La creadora de contenido de 23 años perdió la vida tras permanecer siete días internada.

Marian Izaguirre, influencer reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre en Michoacán, murió a los 23 años después de permanecer 7 días internada tras ser localizada.

La noticia de su deceso fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán a través de un comunicado, donde también se dio a conocer que la familia donará los órganos de la influencer mexicana. Foto: Alerta Alba Michoacán

De qué murió Marian Izaguirre, influencer que fue reportada como desaparecida en Michoacán

Cinco días después de que la influencer fue reportada como desaparecida en Michoacán, fue localizada en un hotel de Morelia y se trasladó al Hospital de la Mujer, donde permaneció 7 días.

“Lo que estamos haciendo ahorita es todo por salvarle la vida, por el estado crítico de salud que presenta está en cuidados intensivos”, informó el gobernador de Michoacán a través de un comunicado el pasado 8 de septiembre.

Sin embargo, días después, a través de una tarjeta informativa, la dependencia dio a conocer que la creadora de contenido sufrió heridas graves que impidieron su recuperación.

“Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes”, se lee. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó el viernes el deceso de la creadora digital Marian Izaguirre. (Fiscalía de Michoacán)

Cabe mencionar que al hospital de Morelia se trasladó el equipo multidisciplinario de servicios periciales, quienes certificaron la muerte cerebral de la joven para proceder con la donación de órganos.

“El Ministerio Público autorizó el procedimiento de donaciones de piel, músculo esquelético, córneas y riñones. La viabilidad de los órganos donados fue posible gracias a la rápida y coordinada actuación de las autoridades”, indican.

Qué pasó con la influencer Marian Izaguirre antes de su muerte

Después de que las autoridades de Michoacán localizaron a la influencer en estado grave el pasado 6 de septiembre, Alfredo Ramiréz Bedolla, gobernador del estado, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que su desaparición podría estar vinculada con un posible caso de violencia intrafamiliar.

“El estado de salud es crítico y se está investigando. Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan. Lo que estamos haciendo ahora es todo por salvarle la vida”, informó. Marian Izaguirre falleció a los 23 años tras ser reportada como desaparecida. (IG: @marianizaguirrep)

Hasta el momento, se desconoce mayor información, pero antes de su fallecimiento la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares ordenó medidas de protección para la joven.