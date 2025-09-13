Cruz Azul derrota a Pachuca en duelo aguerrido que dejó tres expulsiones.

Espn

Javier Rosas

El VAR y las tarjetas rojas fueron protagonistas en el triunfo del equipo celeste, que gana terreno en parte alta de la clasificación

Cruz Azul salió con triunfo de su visita al Estadio Hidalgo, luego de imponerse 0-1 a Pachuca en un encuentro accidentado que registró tres expulsiones: dos para los Tuzos y una para la ‘Máquina’. El único gol fue obra de Gabriel Fernández, con lo que los celestes asumieron el liderato del Apertura 2025.

La primera expulsión se dio al minuto 19, cuando Jesús Orozco Chiquete cometió una fuerte entrada sobre Jhonder Cádiz, sancionada con roja directa por el árbitro Joaquín Vizcarra. Con un jugador más, Pachuca tomó la iniciativa, pero al 56’ Luis Quiñones fue expulsado tras revisión en el VAR por una falta sobre Rodolfo Rotondi.

La paridad numérica duró poco. Al 61’, nuevamente con asistencia del VAR, Alonso Aceves recibió la tarjeta roja por una patada en la cabeza de Ignacio Rivero, acción que además se sancionó como penal. Gabriel Fernández convirtió desde los once pasos para sellar el 0-1 definitivo. En la recta final, Cruz Azul administró la ventaja y aseguró los tres puntos.

¿Quién fue el héroe o villano del partido

Gabriel Fernández, quien recuperó la titularidad debido a la lesión de Ángel Sepúlveda, respondió con el gol de la victoria. El delantero uruguayo ya había marcado en la jornada 5 frente a Santos, tras superar una lesión y confirmar su permanencia en la Máquina.

El momento que cambió el partido

La expulsión de Alonso Aceves resultó decisiva: dejó a Pachuca con nueve jugadores y derivó en el penal que Gabriel Fernández transformó en la anotación del triunfo.

¿Qué sigue para Cruz Azul?

El viernes 19 de septiembre, la Máquina volverá al Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a Juárez, también en la novena fecha del torneo.