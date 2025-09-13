Trump condiciona sanciones a Rusia a una acción conjunta de la OTAN

fuente: excelsior

Trump también sugirió que los miembros de la alianza transatlántica aumenten del 50% al 100% los aranceles a China para presionar en favor de un fin de la guerra de Ucrania.

“Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA“, afirmó el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.