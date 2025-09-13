Claudia Sheinbaum agradece a Paraguay por captura de Hernán “N”

fuente: unotv

Claudia Sheinbaum agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, por su apoyo en la detención de Hernán “N”, alias el “Abuelo”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora” y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo se realizó en coordinación entre autoridades de México y Paraguay.

“Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país“, aseguró la mandataria mexicana.

Previamente, Peña Palacios había calificado en su cuenta de X la detención de Hernán como “un golpe contundente al crimen organizado transnacional”.

“Reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro”, escribió.

Un trabajo coordinado permitió la captura

El operativo fue encabezado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y contó con apoyo de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, FGR, SSPC y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La captura se logró gracias al trabajo coordinado entre las autoridades mexicanas y las instituciones de inteligencia de Paraguay, bajo la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.