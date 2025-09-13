Diputadas Nancy “La China” Frías y Manque Granados participan en el Megadestilichadero en Chihuahua 2000

Con el firme compromiso de impulsar acciones que beneficien directamente a las familias, las Diputadas Nancy “La China” Frías y la Diputada Federal Manque Granados participaron en el Megadestilichadero realizado en la colonia Chihuahua 2000 por la Dirección de Servicios Públicos Municipales encabezado por José Luis de la Madrid Téllez del Gobierno Municipal.

Durante la jornada, decenas de familias aprovecharon este servicio gratuito para deshacerse de tiliches, contribuyendo a mantener más limpios sus hogares y a mejorar la imagen urbana de la ciudad.

Las legisladoras destacaron la importancia de estas iniciativas que, además de facilitar a la ciudadanía un espacio para desechar objetos en desuso, promueven la salud pública, la prevención de focos de infección y fomentan una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

“El Megadestilichadero es una acción que impacta directamente en la vida de las familias, porque no sólo mejora la limpieza de sus colonias, también contribuye a prevenir problemas de salud. Desde el Congreso seguiremos respaldando programas que se traduzcan en bienestar para la gente”, señaló la Diputada Nancy “La China” Frías.

Por su parte, la Diputada Federal Manque Granados resaltó la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la importancia de acercar servicios de calidad a las colonias:

“Cuando se trabaja en equipo con la gente, los resultados se ven reflejados en comunidades más limpias, más seguras y con mejor calidad de vida”.

Las legisladoras reiteraron su compromiso de seguir respaldando iniciativas que fortalezcan la calidad de vida de los chihuahuenses y que promuevan un entorno más ordenado y saludable.