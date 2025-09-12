Emite Protección Civil aviso preventivo por lluvias y vientos en el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que la presencia del monzón mexicano y la aproximación de un sistema frontal a la frontera, ocasionarán este fin de semana lluvias de moderadas a fuertes y rachas de viento de hasta los 55 kilómetros por hora (km/h) en algunas regiones del estado.

Este viernes se espera ambiente de templado a cálido por la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde, con temperaturas máximas de hasta 22 grados centígrados (°C) en Balleza (El Vergel), 36°C en Ojinaga, 32°C en Chihuahua y 34°C en Ciudad Juárez.

Habrá cielo mayormente despejado a nublado, con lluvias puntualmente fuertes en Madera, Guerrero, Guachochi y Cuauhtémoc. Se prevén chubascos moderados en Ahumada, Chihuahua y Batopilas, y lluvias aisladas en Juárez, Delicias y Camargo.

En cuanto al viento, se pronostican ráfagas que podrían superar los 55 km/h en Ahumada, 45 km/h en Ciudad Juárez, Guadalupe, Jiménez y Manuel Benavides. En Cuauhtémoc, Parral y Camargo, las rachas podrían alcanzar los 35 km/h.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras, especialmente en el tramo carretero de Ahumada-Juárez.

Para el sábado se espera un ambiente templado a cálido por la mañana y caluroso por la tarde, con cielo parcialmente nublado, a nublado.

Las temperaturas mínimas serán de 7°C en Balleza (El Vergel); en cuanto a las máximas, estas alcanzarán los 33°C en Ojinaga y Chínipas. Para Chihuahua se prevén máximas de 30°C y en Cuauhtémoc 24°C. Se contemplan lluvias aisladas en Ciudad Juárez, Ascensión y Valle de Zaragoza.

Para el domingo habrá precipitaciones puntuales en Namiquipa, Guerrero, Carichí, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua, Gran Morelos y Belisario Domínguez.

En Ahumada, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachic, Matachí y Bachíniva, serán de dispersas a moderadas con chubascos.

Similares condiciones habrá en Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Balleza, Cuauhtémoc, Santa Isabel, Ahumada, Rosales, Meoqui, Delicias, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, San Francisco del Oro, Parral y Santa Bárbara.