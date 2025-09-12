Anuncia Subsecretaría de Transporte modificaciones en rutas por fiestas patrias
La Secretaría General de Gobierno dio a conocer que el día 15 de septiembre habrá modificaciones en la circulación vial y rutas de transporte en el centro de la ciudad con motivo de los festejos patrios.
Las avenidas principales del primer cuadro de la capital estarán cerradas a partir de las 10:00 horas y hasta concluir las actividades conmemorativas por el Grito de Independencia.
Por ello, la Subsecretaría de Transporte informa las modificaciones temporales en las diferentes rutas alimentadoras.
Norte-Centro
Riberas, Tarahumara, Tec ll, Tec l, Nombre de Dios:
Circulan por avenida Colón (Tec l por avenida La Junta)
Vuelta a la derecha Teófilo Borunda sentido norte
Retorno hacía Teófilo Borunda sentido sur a la altura de Mirador
Vuelta a la derecha por Niños Héroes
Vuelta izquierda por Independencia
Vuelta derecha por Teófilo Borunda sentido sur
Vuelta derecha por calle 13
Vuelta Izquierda por Niños Héroes
Continúan con su ruta habitual
Ruta 3
Circula por avenida Colón en sentido norte-centro
Vuelta derecha Teófilo Borunda sentido norte
Vuelta derecha glorieta para incorporarse por Ocampo
Vuelta izquierda Paseo Bolívar
Vuelta derecha calle 4ª
Vuelta izquierda 20 de noviembre
Continua con su ruta normal
Baja independencia
Vuelta derecha Teófilo Borunda
Vuelta derecha calle 13
Vuelta izquierda Niños Héroes
Panamericana San Felipe
Circula ruta normal por Ocampo
Vuelta izquierda por Niños Héroes
Vuelta izquierda Independencia
Vuelta derecha por Teófilo Borunda sentido sur
Vuelta derecha calle 13
Vuelta izquierda Niños Héroes
Continua con su ruta normal
Centro-Sur
Camino Real, Punta Oriente, Jardines de Oriente
Circulan ruta normal por Julián Carrillo y Ocampo
Vuelta izquierda por Independencia
Vuelta derecha Teófilo Borunda sentido sur
Vuelta derecha calle 13
Vuelta izquierda Niños Héroes
Continua con su ruta normal
Ramiro Valles
Circula ruta normal por Niños Héroes y Ocampo
Vuelta izquierda por Independencia
Vuelta derecha Teófilo Borunda sentido
Vuelta derecha calle 13
Continua con su ruta normal
Circula por avenida Juárez ruta normal en sentido este-oeste
Vuelta derecha calle 27
Vuelta Izquierda Teófilo Borunda sentido norte
Vuelta derecha glorieta para incorporarse por Ocampo
Vuelta derecha por Niños Héroes
Continua con su ruta normal
Rosario
Circula ruta normal por bulevar Díaz Ordaz hasta Niños Héroes
Vuelta derecha Niños Héroes
Vuelta izquierda por Independencia
Vuelta derecha Teófilo Borunda sentido sur
Vuelta derecha calle 13
Vuelta Izquierda por Niños Héroes
Vuelta derecha Colón
Vuelta Izquierda en Aldama
Continua con su ruta normal
Circula por Juárez ruta normal en sentido este-oeste
Vuelta derecha calle 27
Vuelta Izquierda Teófilo Borunda sentido norte
Vuelta derecha glorieta para incorporarse por Ocampo
Vuelta derecha por Niños Héroes
Continua con su ruta normal
2 de Octubre
Circula por avenida Juárez ruta normal en sentido este-oeste
Vuelta derecha calle 27
Vuelta Izquierda Teófilo Borunda sentido norte
Vuelta derecha glorieta para incorporarse por Ocampo
Vuelta izquierda por Niños Héroes
Vuelta Izquierda Independencia
Vuelta derecha por Teófilo Borunda sentido sur
Vuelta derecha calle 13
Vuelta izquierda Niños Héroes
Continua con su ruta normal
Dale UP
Circula por avenida Juárez ruta normal en sentido este-oeste
Vuelta derecha calle 27
Vuelta izquierda Teófilo Borunda sentido norte
Vuelta derecha glorieta para incorporarse a Ocampo
Vuelta derecha por Niños Héroes
Continua con su ruta normal
Circula ruta normal por bulevar. Díaz Ordaz hasta Niños Héroes
Vuelta derecha Niños Héroes
Vuelta izquierda por Independencia
Vuelta derecha Teófilo Borunda sentido sur
Vuelta derecha calle 13
Vuelta izquierda por Niños Héroes
Vuelta derecha Colón
Vuelta Izquierda en calle Aldama
Continua con su ruta normal
Campesina Sector 3
Circula por avenida Juárez ruta normal en sentido este-oeste
Vuelta derecha calle 27
Vuelta Izquierda Teófilo Borunda sentido norte
Vuelta derecha glorieta para incorporarse en Ocampo
Vuelta derecha por Niños Héroes
Continua con su ruta normal
Circula su ruta normal por Niños Héroes en sentido hacia Sector 3
Vuelta derecha por Ocampo
Vuelta Izquierda Paseo Bolívar
Vuelta derecha calle 4ª
Vuelta izquierda 20 de noviembre
Continua con su ruta normal
Además de las anteriores, se cambiarán diversas rutas que atraviesan el primer cuadro de la capital, como se señala en las ilustraciones, por lo que se invita a la ciudadanía a monitorear medios y fuentes oficiales para conocer actualizaciones sobre posibles cambios en el sistema de transporte.