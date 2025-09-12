Anuncia Subsecretaría de Transporte modificaciones en rutas por fiestas patrias

La Secretaría General de Gobierno dio a conocer que el día 15 de septiembre habrá modificaciones en la circulación vial y rutas de transporte en el centro de la ciudad con motivo de los festejos patrios.

Las avenidas principales del primer cuadro de la capital estarán cerradas a partir de las 10:00 horas y hasta concluir las actividades conmemorativas por el Grito de Independencia.

Por ello, la Subsecretaría de Transporte informa las modificaciones temporales en las diferentes rutas alimentadoras.

Norte-Centro

Riberas, Tarahumara, Tec ll, Tec l, Nombre de Dios:

Circulan por avenida Colón (Tec l por avenida La Junta)

Vuelta a la derecha Teófilo Borunda sentido norte

Retorno hacía Teófilo Borunda sentido sur a la altura de Mirador

Vuelta a la derecha por Niños Héroes

Vuelta izquierda por Independencia

Vuelta derecha por Teófilo Borunda sentido sur

Vuelta derecha por calle 13

Vuelta Izquierda por Niños Héroes

Continúan con su ruta habitual

Ruta 3

Circula por avenida Colón en sentido norte-centro

Vuelta derecha Teófilo Borunda sentido norte

Vuelta derecha glorieta para incorporarse por Ocampo

Vuelta izquierda Paseo Bolívar

Vuelta derecha calle 4ª

Vuelta izquierda 20 de noviembre

Continua con su ruta normal

Baja independencia

Vuelta derecha Teófilo Borunda

Vuelta derecha calle 13

Vuelta izquierda Niños Héroes

Panamericana San Felipe

Circula ruta normal por Ocampo

Vuelta izquierda por Niños Héroes

Vuelta izquierda Independencia

Vuelta derecha por Teófilo Borunda sentido sur

Vuelta derecha calle 13

Vuelta izquierda Niños Héroes

Continua con su ruta normal

Centro-Sur

Camino Real, Punta Oriente, Jardines de Oriente

Circulan ruta normal por Julián Carrillo y Ocampo

Vuelta izquierda por Independencia

Vuelta derecha Teófilo Borunda sentido sur

Vuelta derecha calle 13

Vuelta izquierda Niños Héroes

Continua con su ruta normal

Ramiro Valles

Circula ruta normal por Niños Héroes y Ocampo

Vuelta izquierda por Independencia

Vuelta derecha Teófilo Borunda sentido

Vuelta derecha calle 13

Continua con su ruta normal

Circula por avenida Juárez ruta normal en sentido este-oeste

Vuelta derecha calle 27

Vuelta Izquierda Teófilo Borunda sentido norte

Vuelta derecha glorieta para incorporarse por Ocampo

Vuelta derecha por Niños Héroes

Continua con su ruta normal

Rosario

Circula ruta normal por bulevar Díaz Ordaz hasta Niños Héroes

Vuelta derecha Niños Héroes

Vuelta izquierda por Independencia

Vuelta derecha Teófilo Borunda sentido sur

Vuelta derecha calle 13

Vuelta Izquierda por Niños Héroes

Vuelta derecha Colón

Vuelta Izquierda en Aldama

Continua con su ruta normal

Circula por Juárez ruta normal en sentido este-oeste

Vuelta derecha calle 27

Vuelta Izquierda Teófilo Borunda sentido norte

Vuelta derecha glorieta para incorporarse por Ocampo

Vuelta derecha por Niños Héroes

Continua con su ruta normal

2 de Octubre

Circula por avenida Juárez ruta normal en sentido este-oeste

Vuelta derecha calle 27

Vuelta Izquierda Teófilo Borunda sentido norte

Vuelta derecha glorieta para incorporarse por Ocampo

Vuelta izquierda por Niños Héroes

Vuelta Izquierda Independencia

Vuelta derecha por Teófilo Borunda sentido sur

Vuelta derecha calle 13

Vuelta izquierda Niños Héroes

Continua con su ruta normal

Dale UP

Circula por avenida Juárez ruta normal en sentido este-oeste

Vuelta derecha calle 27

Vuelta izquierda Teófilo Borunda sentido norte

Vuelta derecha glorieta para incorporarse a Ocampo

Vuelta derecha por Niños Héroes

Continua con su ruta normal

Circula ruta normal por bulevar. Díaz Ordaz hasta Niños Héroes

Vuelta derecha Niños Héroes

Vuelta izquierda por Independencia

Vuelta derecha Teófilo Borunda sentido sur

Vuelta derecha calle 13

Vuelta izquierda por Niños Héroes

Vuelta derecha Colón

Vuelta Izquierda en calle Aldama

Continua con su ruta normal

Campesina Sector 3

Circula por avenida Juárez ruta normal en sentido este-oeste

Vuelta derecha calle 27

Vuelta Izquierda Teófilo Borunda sentido norte

Vuelta derecha glorieta para incorporarse en Ocampo

Vuelta derecha por Niños Héroes

Continua con su ruta normal

Circula su ruta normal por Niños Héroes en sentido hacia Sector 3

Vuelta derecha por Ocampo

Vuelta Izquierda Paseo Bolívar

Vuelta derecha calle 4ª

Vuelta izquierda 20 de noviembre

Continua con su ruta normal

Además de las anteriores, se cambiarán diversas rutas que atraviesan el primer cuadro de la capital, como se señala en las ilustraciones, por lo que se invita a la ciudadanía a monitorear medios y fuentes oficiales para conocer actualizaciones sobre posibles cambios en el sistema de transporte.