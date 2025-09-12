Piden a migrantes precaución en festejos patrios en EU

fuente: excelsior

Luego de que la SRE pidiera a mexicanos en Estados Unidos evitar festejos por fiestas patrias ante el riesgo de redadas, la presidenta Claudia Sheinbaum también lanzó un llamado a tener precaución.

La mandataria de la nación, Claudia Sheinbaum explicó que hay comunicación con los consulados mexicanos en Estados Unidos para atender cualquier inconveniente y añadió que los migrantes podrán ser atendidos si lo necesitan.