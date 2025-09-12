Estará Esterimóvil en el centro comunitario Díaz Ordaz del 15 al 19 de septiembre
El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa que, el Esterimóvil brindará servicio gratuito de esterilización para perros y gatos, del 15 al 19 de julio de 8:30 a 15:00 horas en el centro comunitario Díaz Ordaz.
La esterilización forma parte de la tenencia responsable de las mascotas, ya que reduce conductas agresivas, mejora su calidad de vida y evita que tengan crías que puedan ser abandonadas y terminen en situación de calle. Las personas interesadas deben agendar cita previamente al teléfono 614-438-91-96.
Una vez agendada la cita, deben cumplir los siguientes requisitos:
- No alimentar al animal 12 horas antes de la cita (en el caso de cachorros, ocho horas antes).
- No ofrecer líquidos tres horas antes de la cita.
- Presentar al animal limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.
- Llevarlo con collar, correa o en transportadora.
- Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.
- Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.
- Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.
El Gobierno Municipal ofrece este y otros servicios de forma gratuita, en busca de llegar a diversos sectores de la capital para facilitar el acceso al cuidado de los animales de compañía.