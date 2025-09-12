Estará Esterimóvil en el centro comunitario Díaz Ordaz del 15 al 19 de septiembre

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa que, el Esterimóvil brindará servicio gratuito de esterilización para perros y gatos, del 15 al 19 de julio de 8:30 a 15:00 horas en el centro comunitario Díaz Ordaz.

La esterilización forma parte de la tenencia responsable de las mascotas, ya que reduce conductas agresivas, mejora su calidad de vida y evita que tengan crías que puedan ser abandonadas y terminen en situación de calle. Las personas interesadas deben agendar cita previamente al teléfono 614-438-91-96.

Una vez agendada la cita, deben cumplir los siguientes requisitos:

No alimentar al animal 12 horas antes de la cita (en el caso de cachorros, ocho horas antes).

No ofrecer líquidos tres horas antes de la cita.

Presentar al animal limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.

Llevarlo con collar, correa o en transportadora.

Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.

Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.

Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.

El Gobierno Municipal ofrece este y otros servicios de forma gratuita, en busca de llegar a diversos sectores de la capital para facilitar el acceso al cuidado de los animales de compañía.