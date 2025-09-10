Realizarán torneo deportivo con más de 90 equipos participantes

Juan Abdo Fierro, director del Instituto del Deporte, anunció la realización de un torneo que se llevará a cabo del 11 al 14 de septiembre en distintas sedes: Escuela Centauros, Doraditos de Chihuahua, Polideportivo Luis H. Álvarez, Campo Zapata, Campo Seton y Campo 40-60.

La inauguración oficial se realizará el viernes 12 de septiembre, a las 7:00 de la tarde, en el Polideportivo Luis H. Álvarez, con la participación de 98 equipos ya confirmados.

En esta edición se contará con representativos de Juárez, Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes y Chihuahua capital. Además, habrá presencia nacional e internacional con equipos de Torreón, Monterrey, Matamoros, Hermosillo, Zacatecas, así como de El Paso y Phoenix.