HomeDeportesRealizarán torneo deportivo con más de 90 equipos participantes
Deportes

Realizarán torneo deportivo con más de 90 equipos participantes

Michelle Mtzdeportistasdestacadotorneo

Juan Abdo Fierro, director del Instituto del Deporte, anunció la realización de un torneo que se llevará a cabo del 11 al 14 de septiembre en distintas sedes: Escuela Centauros, Doraditos de Chihuahua, Polideportivo Luis H. Álvarez, Campo Zapata, Campo Seton y Campo 40-60.

La inauguración oficial se realizará el viernes 12 de septiembre, a las 7:00 de la tarde, en el Polideportivo Luis H. Álvarez, con la participación de 98 equipos ya confirmados.

En esta edición se contará con representativos de Juárez, Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes y Chihuahua capital. Además, habrá presencia nacional e internacional con equipos de Torreón, Monterrey, Matamoros, Hermosillo, Zacatecas, así como de El Paso y Phoenix.

Tags :deportistasdestacadotorneo