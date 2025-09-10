Listos para su ejecución los puentes en las avenidas Fuerza Aérea, Nogales y Teófilo Borunda

El Gobierno Municipal anunció el arranque de tres proyectos de infraestructura vial que fortalecerán la movilidad y la conectividad de la ciudad: el paso superior vehicular en la intersección de la carretera Aldama con avenida Fuerza Aérea; el puente elevado en el cruce de las avenidas Industrias y Nogales; y la gaza de incorporación entre la prolongación Teófilo Borunda y el Periférico de la Juventud.

El paso superior en Nogales e Industrias y el de carretera Aldama con Fuerza Aérea tendrán dos ejes y cuatro carriles, con un beneficio estimado para 350 mil habitantes cada uno. En tanto, la gaza de incorporación del Teófilo Borunda al Periférico de la Juventud contará con dos carriles y atenderá a más de 200 mil personas que diariamente circulan por la zona.

Cabe mencionar que estas obras fueron diseñadas cuidadosamente bajo criterios de sustentabilidad y eficiencia vial, por lo que incluyen estudios técnicos, de impacto urbano y diseño estructural, de tal manera que su ejecución permitirá agilizar la circulación, para reducir los tiempos de traslado.

De esta forma el Gobierno Municipal mantiene su compromiso de impulsar obras de infraestructura en distintas zonas de la ciudad, priorizando una distribución equilibrada de proyectos.