Reparará JMAS Chihuahua líneas de drenaje en la avenida De las Industrias

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que, el jueves 11 de septiembre iniciará los trabajos de reparación de un tramo de tubería de drenaje en la avenida De las Industrias, entre las calles España y Francia.

Las maniobras iniciarán a las 8 de la mañana y tendrán una duración aproximada de 12 horas, por lo que se tendrán que cerrar dos carriles sobre la avenida en sentido norte-sur.

El organismo llama a los automovilistas a respetar en todo momento los señalamientos que se colocarán en la zona, y a conducir con precaución para evitar accidentes.

Con estas acciones, la JMAS Chihuahua refrenda el compromiso de brindar un servicio eficiente y de calidad para todas las familias chihuahuenses.