Invita Gobierno del Estado a participar en el “Congreso Estatal de Estancias Infantiles 2025”

Con el propósito de capacitar al personal de las estancias infantiles en temas clave para el desarrollo integral de niñas y niños, el Gobierno del Estado invita al Congreso Estatal de Estancias Infantiles 2025, este sábado 20 de septiembre en Expo Chihuahua.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que el evento es organizado por el Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (ICHDII) y reunirá a aproximadamente 750 participantes, 500 de forma presencial y 250 en modo virtual.

Explicó que aunque el Congreso está dirigido principalmente a quienes laboran en espacios de cuidado infantil, la convocatoria está abierta al público en general.

La directora general del ICHDII, María Eugenia Álvarez, dijo que habrá conferencistas de amplia trayectoria en el ámbito del desarrollo infantil, como Homero Trujillo Flores del Gobierno de Nuevo León, con el tema “Educación sin barreras: un derecho de la primera infancia”; y Brenda González García (AEIOTU) con la ponencia “Ambientes favorables para el aprendizaje a través del juego”.

Ana Sofía Cantú-Miller (Plaza Sésamo) impartirá el tema “Aprendiendo a cuidarnos: juegos y rutinas para una infancia saludable” y María del Rosario Alfaro Martínez (Guardianes A.C.), participará con “El rol de la educadora: crear entornos seguros para cerebros que aprenden y corazones que sienten”.

El evento representa una oportunidad para profesionalizar la labor en las estancias infantiles y promover prácticas que favorecen el desarrollo integral, la seguridad y el bienestar de la niñez.

Para mayores informes y registro, las personas interesadas en asistir pueden acudir a las oficinas regionales del ICHDII:

• Zona Norte – Juárez: calle Abraham Lincoln número 1320, Pueblito Mexicano, teléfono (656) 629-33-00 con extensión 55183

• Zona Centro – Chihuahua: calle 1º de Mayo número 1802, colonia Pacífico Zona Centro, teléfono (614) 414-80-41

• Zona Sur – Guachochi: Periférico Sierra Tarahumara, colonia Obrera, teléfono (614) 109-56-66