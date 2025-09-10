Regidora Borruel presenta posicionamiento por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud, presentó un posicionamiento en sesión de Cabildo para subrayar la importancia de atender la salud mental y fortalecer la empatía como herramienta de prevención.

En su mensaje, la regidora recordó que el suicidio constituye uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 720 mil personas pierden la vida cada año por esta causa, siendo la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.“Cada cifra representa una historia, una familia y una ausencia que pudo haberse prevenido”, señaló Borruel al destacar que, en Chihuahua, durante el primer cuatrimestre de 2025, se registraron 85 suicidios a nivel estatal, de los cuales 24 corresponden a la capital.

La regidora expuso que desde el Municipio se trabaja a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) con acciones concretas, como la Línea de Atención en Crisis, disponible las 24 horas, que este año ha atendido 1,734 alertas, logrando 391 contenciones psicológicas y 1,343 orientaciones.

Asimismo, resaltó las conferencias impartidas en secundarias, con las que se ha alcanzado a más de 8 mil jóvenes para sensibilizar y brindar herramientas que permitan detectar señales de alerta.Borruel enfatizó la necesidad de derribar estigmas y hablar abiertamente sobre salud mental: “La depresión y la ansiedad no distinguen edad, género o condición social; pueden afectar a cualquiera de nosotros. Hablar de lo que sentimos es un acto de valentía”, expresó.

Finalmente, la regidora del PAN, refrendó su compromiso de seguir impulsando programas que fortalezcan la salud mental de las y los chihuahuenses, e invitó a la ciudadanía a participar en la Caminata Conmemorativa “Luces por la Vida”, organizada por el IMPAS, este 10 de septiembre a las 19:00 horas, partiendo de la Avenida Ocampo y Aldama hacia la Plaza de Armas, donde se realizará el encendido de luces amarillas como símbolo de unión y esperanza.

Así se continúa con los programas de salud que ha instruido el alcalde Marco Bonilla debido a que el tema de salud es prioritario para la administración municipal.