Aprueban en Comisiones propuesta de Arturo Medina para sancionar a quienes pongan en riesgo sanidad de ganado

Las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Ganadería y Justicia, aprobó el dictamen que contiene la iniciativa de Arturo Medina, diputado por el PRI, para sancionar a quienes faciliten o propicien la propagación de enfermedades, infecciones, plagas y otros agentes que pongan en riesgo la calidad del ganado chihuahuense.

La iniciativa de Medina fue tratada mediante mesas de análisis con la participación de autoridades relacionadas y ganaderos de toda la entidad a fin de robustecerla y darle elementos técnicos y jurídicos que garantizaran su viabilidad.

La iniciativa que plantea penas de hasta siete años de prisión para sancionar estas conductas, busca, además de salvaguardar la calidad del hato chihuahuense y la actividad económica que de ella depende, crear un blindaje para la ganadería chihuahuense y protegerla de las consecuencias de conductas irresponsables en otras entidades o incluso en otros países.

El dictamen ahora pasará el Pleno del Congreso, por lo que se espera sea votada y aprobada este jueves 11 de septiembre, por lo que Medina confió en que todas las fuerzas políticas se sumen a este esfuerzo por respaldar a los ganaderos de la entidad y proteger la economía del estado.