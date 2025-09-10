Ofrece IMPAS espacio de reflexión para mujeres en sus instalaciones

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a todas las mujeres mayores de 18 años a participar en el grupo de reflexión para mujeres, un espacio seguro donde podrán hablar, compartir y aprender herramientas para enfrentar mejor su día a día.

El grupo se reúne todos los jueves de 6:00 a 8:00 de la tarde, en el tercer piso del edificio del IMPAS ubicado en la calle Sexta y Mina, en la sala de juntas. La participación es completamente gratuita.

Este grupo está pensado para acompañar a las mujeres en su crecimiento personal, desde una mirada basada en el respeto, la confianza y el apoyo entre mujeres. Aquí podrán reflexionar sobre sus experiencias, creencias, mandatos familiares y culturales, todo con el objetivo de fortalecer su bienestar y su autonomía.

Las sesiones se desarrollan desde una perspectiva de género y derechos humanos, con enfoque psicosocial, y buscan abrir un espacio de confianza donde cada participante se sienta escuchada, comprendida y acompañada.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua continúa promoviendo la salud mental, emocional y la construcción de relaciones más sanas en nuestras comunidades.