Balean a activista Charlie Kirk, aliado de Trump

fuente: unotv

El activista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue herido de bala este miércoles durante un evento en la Utah Valley University, en Estados Unidos, de acuerdo con reportes de CNN y Fox News. Más tarde, tras el atentado, Trump afirmó, mediante su red social, Truth Social, que el activista había muerto.“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa, Erika, y a su familia. ¡Charlie, te amamos!”

Kirk, de 30 años, es uno de los rostros más influyentes del movimiento conservador en el país. Cofundó en 2012 Turning Point USA, una organización que impulsa la política de derecha en escuelas y universidades, y ha reunido millones de seguidores en redes sociales.Horas antes del tiroteo, Kirk publicó en X (antes Twitter) un mensaje sobre su gira política.

“La Universidad del Valle de Utah está encendida y lista para la primera parada de regreso en la Gira del Regreso Americano”, escribió.